.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط عمليات اندماج واستحواذ في قطاع الاتصالات

  • الخط
بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط عمليات اندماج واستحواذ في قطاع الاتصالات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدعومة بصعود أسهم الاتصالات، إذ قفز سهم تليكوم إيطاليا أكثر من 20% بعد عرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق (كيه.كيه.آر) الأميركي للاستحواذ على أكبر مجموعة لخدمات الهاتف في إيطاليا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0828 بتوقيت غرينتش، ليعوض انخفاضات يوم الجمعة بعد أن أعلنت النمسا عن إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلميح ألمانيا المجاورة بأنها قد تحذو حذوها.

وارتفعت أسهم شركات الاتصالات 0.9% بدعم من أسهم تليكوم إيطاليا التي قفزت 21.3%، إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو.

الدولار يعزز قوته وسط تأثر اليورو بموجة كورونا في أوروبا أسواق المال الدولار الدولار يعزز قوته وسط تأثر اليورو بموجة كورونا في أوروبا

وصعد سهم شركة تيلينور النرويجية 1.9% بعد موافقتها على دمج وحدتها للاتصالات مع مجموعة تشاروين بوكفاند التايلاندية في صفقة قيمتها نحو 8.61 مليار دولار.

وسجل المؤشر الأوروبي أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع يوم الجمعة، بسبب المخاوف بشأن تأثير عمليات الإغلاق المحتملة على خلفية الزيادة الأخيرة في الإصابات، والتي أثرت سلبا على قطاعات تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والبنوك.

وارتفع سهم رينو 0.4% بعد توقيع صفقة توريد للمرة الثانية مع شركة فولكان إنرجي ريسورسز لتطوير الليثيوم.

في الوقت نفسه، تراجعت شركة فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.4%، بعد أن قالت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأضر ببيانات الشركة الدنمركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات شركة ناشئة حولت 200 دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار في بضع سنوات
بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم بالحرب العالمية.. القاهرة احتضنت مؤتمراً حدد مستقبل العالم
الأكثر قراءة
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ! أزمة تضرب سوق القهوة عالمياً.. فلنستعد لسعر باهظ ومذاق سيئ!
بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة بيغ رامي إلى شهر العسل مع زوجة جديدة.. والقديمة مصدومة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
قبل أن تذهب
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
لبنا .. تعلم اليمنيات قيادة السيارات لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة
اكتشف المزيد