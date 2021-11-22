الأسهم الأوروبية ترتفع وسط عمليات اندماج واستحواذ في قطاع الاتصالات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدعومة بصعود أسهم الاتصالات، إذ قفز سهم تليكوم إيطاليا أكثر من 20% بعد عرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق (كيه.كيه.آر) الأميركي للاستحواذ على أكبر مجموعة لخدمات الهاتف في إيطاليا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0828 بتوقيت غرينتش، ليعوض انخفاضات يوم الجمعة بعد أن أعلنت النمسا عن إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلميح ألمانيا المجاورة بأنها قد تحذو حذوها.

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وارتفعت أسهم شركات الاتصالات 0.9% بدعم من أسهم تليكوم إيطاليا التي قفزت 21.3%، إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو.

وصعد سهم شركة تيلينور النرويجية 1.9% بعد موافقتها على دمج وحدتها للاتصالات مع مجموعة تشاروين بوكفاند التايلاندية في صفقة قيمتها نحو 8.61 مليار دولار.

وسجل المؤشر الأوروبي أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع يوم الجمعة، بسبب المخاوف بشأن تأثير عمليات الإغلاق المحتملة على خلفية الزيادة الأخيرة في الإصابات، والتي أثرت سلبا على قطاعات تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والبنوك.

وارتفع سهم رينو 0.4% بعد توقيع صفقة توريد للمرة الثانية مع شركة فولكان إنرجي ريسورسز لتطوير الليثيوم.

في الوقت نفسه، تراجعت شركة فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.4%، بعد أن قالت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأضر ببيانات الشركة الدنمركية.