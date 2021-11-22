الدولار يعزز قوته وسط تأثر اليورو بموجة كورونا في أوروبا

يتم تداول الدولار الأميركي كملاذ آمن بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهرًا مقابل اليورو اليوم الاثنين، وسط القلق المتزايد بشأن تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في أوروبا، مع إعادة النمسا فرض إغلاق كامل ونظر ألمانيا في اتباع نفس الخطوة.

حصل الدولار على دعم إضافي من تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا وكريستوفر والر يوم الجمعة، اللذين اقترحا أن تسريع وتيرة تقليص التحفيز قد يكون مناسبا وسط التعافي السريع والتضخم الحاد.

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كما أن النهاية الأسرع لتقليص برنامج شراء الأصول تزيد من احتمالية حدوث زيادات مبكرة في أسعار الفائدة. ويتم تسعير السوق حاليًا على بدء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) رفع الأسعار بحلول منتصف العام المقبل.

شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، تغيرًا طفيفًا عند 96.148، ولا يزال على مقربة من أعلى مستوى في 16 شهرًا سجله في الأسبوع الماضي عند 96.266.

ونزل اليورو 0.25% إلى 1.12705 دولار وهو أدنى مستوى في 16 شهرا سجله يوم الجمعة.

وأصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة للوباء، حيث تمثل نصف حالات الإصابة والوفيات على مستوى العالم. وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن موجة رابعة من الإصابات دفعت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى حالة طوارئ وطنية، محذرا من أن اللقاحات وحدها لن تقلل عدد الحالات.

وأصبحت النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تعيد فرض الإغلاق الكامل اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقد أدت المخاوف من أن التباطؤ في أوروبا قد يلحق الضرر بالطلب على الطاقة إلى تراجع النفط الخام، والذي كان تأثر أيضاً بسبب احتمالية الإفراج عن مخزونات الطوارئ بقيادة الولايات المتحدة.

أضاف الدولار 0.10٪ مقابل الدولار الكندي المرتبط بالنفط إلى 1.2640 دولار كندي، ليغلق عند أعلى مستوى ليوم الجمعة عند 1.2663 دولار كندي، وهو أقوى مستوى منذ 1 أكتوبر.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.22٪ إلى 0.72525 دولار أميركي، مدعومًا بارتفاع أسعار خام الحديد، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 0.72275 دولار أميركي للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر.

وزاد الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا أيضاً، وتداول عند 114.15 ين للدولار.

في سوق العملات المشفرة، تم تداول بيتكوين عند حوالي 57500 دولار، متماسكة بعد تراجعها من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69000 دولار، والذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا الشهر.