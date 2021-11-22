الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار وتكهنات حول تشديد السياسة النقدية

حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أسبوعين يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع من وتيرة تشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم.

لم يسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تغييرا يذكر حيث استقر عند 1845.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0956 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 10 نوفمبر/تشرين الأول عند 1838.19 دولار.

مادة اعلانية

تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1846.70 دولار.

يناقش صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) إمكانية سحب الدعم بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم، حيث أشار أحد أكثر المسؤولين نفوذا في المجلس إلى أن الفكرة ستكون مطروحة على الطاولة في اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول.

تجعل قوة الدولار الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى، بينما تعني زيادة سعر الفائدة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 24.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1035.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 2060.67 دولار للأوقية.