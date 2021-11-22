الرمز كابيتال: سوق دبي يحقق أفضل أداء بين أسواق العالم في نوفمبر

قال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن سوق دبي المالي حقق أفضل أداء بين أسواق العالم خلال شهر نوفمبر.

وأضاف في حديثه للعربية أن خطة حكومة دبي التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الجاري، حفزت سوق دبي المالي وأعطته فرصه لكي يلحق بارتفاع الأسواق المجاورة الذي وصل نسبة الارتفاع بها منذ بداية العام نحو 30%.

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وفي الأول من نوفمبر، أكد نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، اعتماد اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي توجهات تستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم، بجانب إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي. وأشار الشيخ مكتوم إلى تشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة، مؤكدا أن "السوق المالي واجهتنا الاقتصادية ولن يكون فيه أحد فوق القانون".

واعتمدت اللجنة إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم، وآخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بالسوق المحلية.

وأشار شراب إلى أن معالجة وهيكلة سوق دبي المالي سيؤثر على مستويات السيولة وأحجام التداول في السوق ويساعد على استقرارها.

وأوضح أن هناك عدة محفزات خارجية أيضا أثرت على سوق المال، ومنها طريقة تعامل الحكومة مع كورونا، وهي الطريقة التي أشادت بها كل دول العالم.

وذكر أيضا أن هذا الأمر أثر إيجابيا وأدى إلى تحريك سوق العقارات في الدولة، ما أدى إلى زيادة المبيعات والصفقات العقارية في الإمارات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سنشهد تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد من كل هذه الأمور.