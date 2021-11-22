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بايدن يعيد ترشيح باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لـ 4 سنوات مقبلة

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جيروم باول
جيروم باول
اقتصاد أميركا

بايدن يعيد ترشيح باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لـ 4 سنوات مقبلة

مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ يوليو 2020 تأثرا بالقرار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى منذ يوليو 2020 بعد الإعلان أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيعيد ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول لولاية جديدة (4 سنوات) بعد الولاية الحالية التي تنتهي في فبراير المقبل، وهو القرار الذي كان متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية.

سيشكل بقاء باول على سدة هذا المنصب المهم اقتصاديا، إشارة واضحة للأسواق في مواصلة نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في إبطاء أو تقليص مشترياته الضخمة من السندات التي دعمت التعافي، وفق ما تسميه الأسواق ببرنامج التحفيز.

يأتي قرار اليوم بعد مرحلة طويلة من عدم اليقين بشأن من سيقود دفة الجهاز الأكثر نفوذاً على المستوى المالي في الولايات المتحدة، إذ يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة في مواجهة موجة من ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة منذ عقود.

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لعب بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوده باول دورًا استثنائيًا وغير مسبوق في المساعدة على تدعيم الاقتصاد في وجه الصدمة الوبائية.

كان باول قال إن المجلس ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة من مستويات متدنية جدا لأنه يريد أن يرى سوق العمل يتعافى أكثر.

يناقش صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) إمكانية سحب الدعم بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم، حيث أشار أحد أكثر المسؤولين نفوذا في المجلس إلى أن الفكرة ستكون مطروحة على الطاولة في اجتماعهم في ديسمبر/كانون الأول.

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