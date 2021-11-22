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تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "نسيج" 95.85%

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نسيج العالمية
نسيج العالمية
سوق السعودية

تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "نسيج" 95.85%

بحصيلة 143.78 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال بنسبة تغطية 95.85%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن حجم الأسهم المكتتب بها سجل 14.378 مليون سهم بقيمة 143.782 مليون ريال.

وكانت زيادة رأس المال المستهدفة تبلغ 150 مليون ريال عبر طرح حقوق الأولوية بحجم 15 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد، لزيادة رأس المال بنسبة 243.38% من 61.6 مليون ريال إلى 211.6 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وتابعت: "سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط أن لا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور الأسهم فسيتم إضافتها إلى الأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل".

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (621,770) سهما يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2021.

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