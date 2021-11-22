تغطية طرح "جروب فايف" في السوق السعودية 1207%

أعلنت مجموعة الدخيل المالية، بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب في السوق الموازية "نمو"، عن إتمام عملية الطرح لعدد 2.8 مليون سهم عادي تمثل 10% من رأسمال الشركة وبسعر 35 ريالا للسهم.

وذكرت "الدخيل المالية" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن نسبة التغطية بلغت 1207.77% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الاكتتاب من يوم الأحد 14 نوفمبر إلى الخميس 18 نوفمبر 2021.

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وستقوم مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي بإكمال الإجراءات الأزمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب في السوق الموازية "نمو".

تعمل الشركة على إنتاج وبيع وتسويق أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً، ويُعتبر مصنـع "جروب فايف السعودية للأنابيـب" مـن المصانـع المتقدمـة فـي إنتـاج أنابيب الصلب فـي المملكـة العربيـة السـعودية ودول مجلـس التعـاون الخليجـي، وتبلـغ طاقتـه الإنتاجيـة 550 ألـف طـن متـري سـنوياً.

وتتعامـل "جروب فايف" مـع عـدد مـن العمـلاء داخـل المملكـة وخارجهـا، ويتمثــل العمــلاء الرئيســيون فــي غالبيتهــم بمؤسســات ســعودية تابعــة لجهــات حكوميــة أو مقاوليــن فــي مشاريع حكوميـة منهـا المؤسسـة العامـة لتحليـة الميـاه المالحـة، وشـركة أرامكو السـعودية، وغيرهـا.

وقالت الشركة إنها تعتزم أن تكون من أكبر الشركات المنتجة لأنابيب الصلب في الشرق الأوسط، ومطابقة لمختلف المعايير الدولية.

كانت "جروب فايف" قد تأسست كشـركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة في عام 2000، برأس مال 30 مليون ريال في الدمام، وقامت فيما بعد بزيادة رأس مالها إلى 90 مليون ريال.

وفي عام 2020، قامت الشركة بزيـادة رأس مالها إلى 280 مليـون ريال.

وفي عام 2021، تحولت "جروب فايف" إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة، برأس مــال يبلغ 280 مليون ريال، مقسـم إلـى 28 مليـون سـهم عـادي مدفوعـة القيمـة بالكامـل.