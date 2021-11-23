الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى بـ 3 أسابيع مع قفزة في إصابات كورونا

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار هذا العام بينما يعكف المستثمرون على تقييم تأثير قيود جديدة لكبح موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 في أرجاء أوروبا، في حين أعطت توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية دعما للعملة الخضراء.

وهبط الاسترليني إلى 1.3344 دولار، ملامسا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر/كانون الأول بعد أن رشح الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، وهو ما يعزز توقعات السوق لزيادات في الفائدة في العام القادم في الولايات المتحدة.

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في أسواق المال تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، مسجلة أسوأ جلسة لها في حوالي شهرين، إذ أثارت عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا مخاوف من تشديد القيود، لكن أسهم الطاقة والتعدين ارتفعت مع صعود أسعار السلع الأولية.

أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.3%. ومن بين الرابحين القلائل أسهم قطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية. كما تلقت أسهم شركات الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط بعد تحرك الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات الطوارئ.

صعدت أيضا أسهم شركات التعدين بينما أشار محللون إلى أن تحسن الاتجاهات الاقتصادية في آسيا أعطى دعما للقطاع. هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 3.4% مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في شهرين، مع تضرر جاذبية القطاع من احتمالات تزايد أسعار الفائدة.

تراجعت أسهم شركات السفر 1.8% بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا بشأن السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في البلدين.

ولامس مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو مقياس القلق في أسواق الأسهم في أوروبا، أعلى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبا.