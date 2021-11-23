.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى بـ 3 أسابيع مع قفزة في إصابات كورونا

  • الخط
تكبد الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تسجل أدنى مستوى بـ 3 أسابيع مع قفزة في إصابات كورونا

الإسترليني يلامس أدنى مستوى له في 2021 مقابل الدولار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار هذا العام بينما يعكف المستثمرون على تقييم تأثير قيود جديدة لكبح موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 في أرجاء أوروبا، في حين أعطت توقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية دعما للعملة الخضراء.

وهبط الاسترليني إلى 1.3344 دولار، ملامسا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر/كانون الأول بعد أن رشح الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، وهو ما يعزز توقعات السوق لزيادات في الفائدة في العام القادم في الولايات المتحدة.

في أسواق المال تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، مسجلة أسوأ جلسة لها في حوالي شهرين، إذ أثارت عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا مخاوف من تشديد القيود، لكن أسهم الطاقة والتعدين ارتفعت مع صعود أسعار السلع الأولية.

رئيس الوزراء المصري: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية السنة المالية أسواق المال البورصة المصرية رئيس الوزراء المصري: طرح 5 شركات حكومية بالبورصة قبل نهاية السنة المالية

أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.3%. ومن بين الرابحين القلائل أسهم قطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية. كما تلقت أسهم شركات الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط بعد تحرك الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات الطوارئ.

صعدت أيضا أسهم شركات التعدين بينما أشار محللون إلى أن تحسن الاتجاهات الاقتصادية في آسيا أعطى دعما للقطاع. هبطت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 3.4% مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في شهرين، مع تضرر جاذبية القطاع من احتمالات تزايد أسعار الفائدة.

تراجعت أسهم شركات السفر 1.8% بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا بشأن السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19 في البلدين.

ولامس مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو مقياس القلق في أسواق الأسهم في أوروبا، أعلى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
قبل أن تذهب
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
اكتشف المزيد