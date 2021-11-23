سهم قيادي يحتل دور المؤثر الأكبر على مؤشر الأسهم السعودية.. تعرف عليه

أغلقت الأسهم السعودية على ارتفاع يوم الثلاثاء بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر في حين تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 2.1% في حين قفز سهم شركة التعدين العربية السعودية 4.5%. وصعد سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1%.

مادة اعلانية

وصف خبير الأسواق المالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" أداء سوق الأسهم السعودية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بأنه يعكس بشكل واضح تأثير سهم مصرف الراجحي الذي بات يشكل ثقلا كبيرا، وزادت نسبة تأثيره في المؤشر بين 16% إلى 17%.

وأضاف الربدي أنه "لا يوجد سهم قيادي مثيل لتأثير سهم الراجحي، بشكل لا يضاهيه سهم آخر، إلا سهم البنك الأهلي السعودي الذي لا يشكل وزنا في التأثير إلا حوالي 8%" موضحا أن ارتفاع السوق في آخر شهرين جاء مدعوما بسبب أداء سهم مصرف الراجحي.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.76% ليكسب 84.76 نقطة ويقفل عند مستوى 11256.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات أميانتيت، وفيبكو، وأسواق العثيم، وبوان، ومعادن الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات التطويرية الغذائية، وطيبة، ومعدنية، وساب، والكيميائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.64% و 9.96%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والنايفات، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، والنايفات، وسابك، وكهرباء السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 437.12 نقطة ليقفل عند مستوى 23282.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1059 صفقة.

في بورصة أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي حوالي 0.8% مع صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.8% وسهم شركة العالمية القابضة 2%.

هبط مؤشر الأسهم في دبي 0.9%، متراجعا لثالث يوم على التوالي، وكانت أسهم العقارات والأسهم المالية الأكثر تأثرا.

وانخفض سهم إعمار العقارية 2%، بينما هبط سهما بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني 1.9% و1.8% على الترتيب.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1%. وتصدر مصرف الريان الخسائر إذ هبط سهمه 1.5%، بينما ارتفع سهم صناعات قطر 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية 0.1% مع ارتفاع أسهم مجموعة طلعت مصطفى وإي.إف.جي هيرمس 2.5% و1.6% على الترتيب.

لكن المكاسب قيدها هبوط بنسبة 0.6% في سهم البنك التجاري الدولي.