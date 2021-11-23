.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فاروس للعربية: صفقة "سوديك" ستكون إيجابية للقطاع العقاري المصري

  • الخط
البورصة المصرية

فاروس للعربية: صفقة "سوديك" ستكون إيجابية للقطاع العقاري المصري

تراجع مبيعات الشركة بالربع الثالث 2021 جراء تغيير موقع أحد المشاريع غربي القاهرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصفت ميار العشري نائبة رئيس ومحلل القطاع العقاري في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، صفقة استحواذ تحالف "الدار العقارية" الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية، بأنها إيجابية للقطاع العقاري في مصر.

واعتبرت العشري في مقابلة مع "العربية" أن سعر العرض بـ 20 جنيها لسهم سوديك، يعد قريبا من تقييم "فاروس" عند 19 جنيها للسهم.

وأشارت إلى تراجع مبيعات "سوديك" في الربع الثالث من العام الحالي، جراء وقف أحد المشاريع في غرب القاهرة، من أجل تغيير موقع الأرض، وهناك تحديثات في البنى التحتية.

وافقت هيئة الرقابة المالية في مصر، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف يضم شركة الدار العقارية على حصة تصل إلى 90% في شركة سوديك.

ويضم التحالف بجانب الدار الإماراتية فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز وشركة جاما فورج على أن تتم الصفقة بسعر 20 جنيها للسهم وبحد أدنى للتنفيذ يبلغ 51% من الشركة المستهدفة بالعرض.

ويقيم العرض شركة سوديك عند 7.2 مليار جنيه.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية ألغت جميع العمليات المنفذة خلال جلسة أمس على أسهم شركة سوديك، وذلك بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها أبل تقاضي شركة إسرائيلية مصنعة لبرنامج تجسس استهدف مستخدميها
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
قبل أن تذهب
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
اكتشف المزيد