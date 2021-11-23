فاروس للعربية: صفقة "سوديك" ستكون إيجابية للقطاع العقاري المصري

وصفت ميار العشري نائبة رئيس ومحلل القطاع العقاري في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، صفقة استحواذ تحالف "الدار العقارية" الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" المصرية، بأنها إيجابية للقطاع العقاري في مصر.

واعتبرت العشري في مقابلة مع "العربية" أن سعر العرض بـ 20 جنيها لسهم سوديك، يعد قريبا من تقييم "فاروس" عند 19 جنيها للسهم.

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وأشارت إلى تراجع مبيعات "سوديك" في الربع الثالث من العام الحالي، جراء وقف أحد المشاريع في غرب القاهرة، من أجل تغيير موقع الأرض، وهناك تحديثات في البنى التحتية.

وافقت هيئة الرقابة المالية في مصر، على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف يضم شركة الدار العقارية على حصة تصل إلى 90% في شركة سوديك.

ويضم التحالف بجانب الدار الإماراتية فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز وشركة جاما فورج على أن تتم الصفقة بسعر 20 جنيها للسهم وبحد أدنى للتنفيذ يبلغ 51% من الشركة المستهدفة بالعرض.

ويقيم العرض شركة سوديك عند 7.2 مليار جنيه.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية ألغت جميع العمليات المنفذة خلال جلسة أمس على أسهم شركة سوديك، وذلك بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.