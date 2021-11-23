.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"التطويرية الغذائية" يتصدر التراجعات في أولى تداولاته بالسوق الرئيسية

  • الخط
التطويرية الغذائية مناسبة جدا
شعار شركة "التطويرية الغذائية"
سوق السعودية

"التطويرية الغذائية" يتصدر التراجعات في أولى تداولاته بالسوق الرئيسية

أدرجت في السوق الرئيسية بالرمز 6013

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية في السوق السعودية الرئيسية بالرمز (6013).

وتصدر سهم شركة "التطويرية الغذائية" الأسهم الأكثر انخفاضاً في التعاملات المبكرة من الجلسة، بنسبة تراجع 5.96% عند سعر 221 ريال، بقيمة تداول نحو 64.15 مليون ريال.

وتزامن ذلك مع ارتفاع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.62% ما يعادل 69.8 نقطة عند مستوى 11241.56 نقطة.

"أميانتيب" توصي بتخفيض رأس المال بـ 69% ثم زيادته بقيمة 221 مليون ريال شركات سوق السعودية "أميانتيب" توصي بتخفيض رأس المال بـ 69% ثم زيادته بقيمة 221 مليون ريال

وأدرجت "التطويرية الغذائية" في قطاع (السلع الاستهلاكية الكمالية/ الخدمات الاستهلاكية)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووافقت "تداول" مؤخراً على طلب الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 30 مليون ريال، وبعدد أسهم 3 ملايين سهم.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد