"التطويرية الغذائية" يتصدر التراجعات في أولى تداولاته بالسوق الرئيسية

شهد اليوم الثلاثاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأعمال التطويرية الغذائية في السوق السعودية الرئيسية بالرمز (6013).

وتصدر سهم شركة "التطويرية الغذائية" الأسهم الأكثر انخفاضاً في التعاملات المبكرة من الجلسة، بنسبة تراجع 5.96% عند سعر 221 ريال، بقيمة تداول نحو 64.15 مليون ريال.

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وتزامن ذلك مع ارتفاع المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.62% ما يعادل 69.8 نقطة عند مستوى 11241.56 نقطة.

وأدرجت "التطويرية الغذائية" في قطاع (السلع الاستهلاكية الكمالية/ الخدمات الاستهلاكية)، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووافقت "تداول" مؤخراً على طلب الأعمال التطويرية الغذائية الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 30 مليون ريال، وبعدد أسهم 3 ملايين سهم.

و"التطويرية الغذائية" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الموازية (نمو) منذ فبراير 2017، وكانت تأسست في يونيو 2010 وتعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية مع التركيز على المطاعم.