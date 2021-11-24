إنفستكورب للعربية: هذه طموحات صندوق الـ 500 مليون دولار بالسعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إنفستكورب السعودية" ياسر باجسير، في مقابلة مع "العربية" أن الصندوق الذي أطلقته "إنفستكورب" المتخصصة في الاستثمارات البديلة، يستهدف الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام.

وقال باجسير إن القيمة المضافة التي تحملها "إنفستكورب" أنها لها باع طويل في أميركا وأوروبا وشرق آسيا والهند، وستنقل أفضل الممارسات لإعادة هيكلة الشركات، أو تغيير الثقافة داخل الشركة، ومساعدة الشركات العائلية الطامحة للجيلين الثاني والثالث، بجانب خبرات فتح أسواق جديدة التقييم.

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وكشف أن الصندوق يستهدف جمع 500 مليون دولار، للاستثمار في الشركات ذات النمو الكبير والقطاعات الفرعية التي لا تلقى التمويل الكافي، مثل الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي والنقل والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال.

وأفاد بأن الصندوق سيركز على الاستثمار في محفظة متنوعة من الشركات في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام في المملكة، مما يوفر للمستثمرين فرصة توظيف أموالهم في شركات متنامية ورائدة.

وأضاف أن تمتع "إنفستكورب" منذ 40 عاما بعلاقات مميزة مع أصحاب القرار في الشركات العائلية، يؤهلها لإيجاد قيمة مضافة، ولتكون لها ثاني أكبر حصة في هذا القطاع، في الشركات الرائدة، كبيرة الحجم، موضحاً أن لدى "إنفستكورب" استثمارات بأكثر من 700 مليون دولار في المملكة، وكان لها استثمارات في شركات خاصة جرى إدراجها منها لازوردي ولجام والذيب لتأجير السيارات