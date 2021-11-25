اكتتاب "المنجم للأغذية".. تغطية المؤسسات 176 مرة وسعر الطرح 60 ريالاً

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، نيابة عن شركة المنجم للأغذية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ60 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت "إتش إس بي سي" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن نسبة تغطية طرح المؤسسات وشريحة الفئات المشاركة بلغت 176 مرة من إجمالي أسهم "المنجم للأغذية" المطروحة.

مادة اعلانية

وأفادت الشركة بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، والتي تستمر حتي يوم الاثنين 6 ديسمبر.

وسيتم تخصيص 1.8 مليون سهم عادي تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، إذ تستهدف الشركة طرح 18 مليون سهم تمثل 30%، من رأسمالها في السوق المالية السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على الإدراج في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021. وأوضحت الشركة أن السعر النهائي للأسهم المطروحة سيحدد بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

وتُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.