.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكتتاب "المنجم للأغذية".. تغطية المؤسسات 176 مرة وسعر الطرح 60 ريالاً

  • الخط
المنجم للأغذية مناسبة
المنجم للأغذية
سوق السعودية

اكتتاب "المنجم للأغذية".. تغطية المؤسسات 176 مرة وسعر الطرح 60 ريالاً

سيتم تخصيص 1.8 مليون سهم عادي لاكتتاب الأفراد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، نيابة عن شركة المنجم للأغذية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ60 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقالت "إتش إس بي سي" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن نسبة تغطية طرح المؤسسات وشريحة الفئات المشاركة بلغت 176 مرة من إجمالي أسهم "المنجم للأغذية" المطروحة.

وأفادت الشركة بأنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021، والتي تستمر حتي يوم الاثنين 6 ديسمبر.

تغطية طرح "جروب فايف" في السوق السعودية 1207% أسواق المال سوق السعودية تغطية طرح "جروب فايف" في السوق السعودية 1207%

وسيتم تخصيص 1.8 مليون سهم عادي تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى، إذ تستهدف الشركة طرح 18 مليون سهم تمثل 30%، من رأسمالها في السوق المالية السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على الإدراج في السوق الرئيسية بتاريخ 17 أغسطس 2021، في حين حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الطرح في 28 سبتمبر 2021. وأوضحت الشركة أن السعر النهائي للأسهم المطروحة سيحدد بعد الانتهاء من فترة بناء سجل الأوامر.

وتُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً
الأكثر قراءة
طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي
بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول
تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
وزير المالية: السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل وزير المالية: السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل
هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة
قبل أن تذهب
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
اكتشف المزيد