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أسهم اليابان عند أدنى مستوى في شهر وسط مخاوف متحور كورونا الجديد

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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

أسهم اليابان عند أدنى مستوى في شهر وسط مخاوف متحور كورونا الجديد

مؤشر نيكاي تراجع 2.53%

طوكيو - رويترز

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تراجع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى خلال شهر بفعل مخاوف مرتبطة باكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنباء ذكرت أن الصين طلبت من شركة ديدي الصينية لخدمات نقل الركاب شطب إدراجها في بورصة نيويورك، مما أثر سلبا أيضا على المعنويات.

ونزل نيكي 2.53% ليغلق عند 28751.62 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر تشرين الأول، وسجل أكبر تراجع يومي له خلال أكثر من خمسة شهور.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01% ليغلق عند 1984.98 نقطة وهو أقل مستوى في ستة أسابيع.

ونزل نيكي خلال الأسبوع 3.3% في حين تراجع توبكس 2.9% وهو أكبر مستوى انخفاض للمؤشرين منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر/ أيلول.

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وقد تكون سلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا مقاومة للقاحات، وهو ما دفع بريطانيا إلى المسارعة بفرض قيود على السفر إلى هناك.

وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر، التي كانت تستفيد من زيادة الاستهلاك المحلي بفعل الاحتواء الناجح للفيروس، الأكثر تضررا.

وهوى مؤشر توبكس لشركات الطيران 5.4% إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في حين تراجع مؤشر توبكس للنقل البري، الذي يضم أسهم شركات تشغيل القطارات على نحو أساسي، 2.9% إلى أقل مستوى في عام.

وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 4.5% بعدما جمعت شركة الطيران أموالا عبر بيع سندات قابلة للتحويل في خطوة تلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه القطاع.

وبين شركات تشغيل السكك الحديدية نزل سهم كيسي إلكتريك 6.3% لتصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.

وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 5.2% بعدما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الجهات التنظيمية في الصين طلبت من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة خدمات نقل الركاب العملاقة ديدي غلوبال وضع خطة لشطب الإدراج في بورصة نيويورك بفعل مخاوف متعلقة بأمن البيانات.

وسوفت بنك مستثمر كبير في شركات تكنولوجيا صينية مدرجة في الولايات المتحدة منها ديدي وعلي بابا.

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