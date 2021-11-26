أسهم قطاع السفر والترفيه تتراجع 6.5% في أوروبا بفعل "كورونا الجديد"

تراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3%، اليوم الجمعة، بعد تقرير بشأن سلالة جديدة مكتشفة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات، الأمر الذي عزز مخاوف بشأن ضربة جديدة للاقتصاد العالمي، وأبعد المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.3% متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام.

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وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 3.3% وتراجع المؤشر داكس الألماني 3.4% ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3%.

ولا تتوفر معلومات تذكر بشأن السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ، لكن علماء قالوا إن بها مزيجا غير مألوف من المتحورات وقد تكون مقاومة للقاحات أو أكثر نشرا للعدوى.

وتواجه الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية ضغوطا بالفعل هذا الأسبوع، إذ دفعت زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 الحكومات في عدد من البلدان إلى فرض قيود جديدة.

وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5% بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

ونزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر من 12% في حين تراجع سهم كارنيفال المشغلة لرحلات بحرية وسهم تي.يو.آي السياحية بين 12 و15%.

ونزل قطاع أسهم شركات النفط والغاز 5.8% في حين تراجع قطاع شركات التعدين 4.4%، كما انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء السلالة الجديدة لكورونا التي عززت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.