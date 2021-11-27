الذهب يستقر بعد قفزة القلق من متحور أوميكرون الجديد

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، بعدما ارتفعت أكثر من 1% مدعومة بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1791.97 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الجمعة بعدما ارتفع إلى 1518.26 دولار في وقت سابق.

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ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% عند التسوية إلى 1785.5 دولار.

تحركت السلطات حول العالم بقلق بالغ أمس الجمعة بعد أنباء اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليها بينما سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تحورات السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

غير أنه بعد صعود المعدن النفيس بدعم جاذبيته كملاذ آمن، تأثر الذهب أيضا بموجة الهبوط التي طالت السلع الأولية بوجه عام، وفق ما ذكره جيم ويكوف كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز. وأضاف أن رد فعل السوق ربما كان مبالغا فيه.

ومما دعم الذهب، بل حد من تراجعه في نهاية المطاف، الانخفاض الحاد في الدولار وهبوط عوائد الخزانة الأميركية.

ولا يزال الذهب يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو/ حزيران، منخفضا 2.9% حتى الآن، تحت ضغط توقعات بأن يعجل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 23.14 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 4.3% إلى 952.77 دولار، وتراجع البلاديوم 6% إلى 1747.95 دولار في طريقهما لتسجيل انخفاض أسبوعي كبير.