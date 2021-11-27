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مؤشرات الأسهم الأميركية تهبط بشدة بضغط متحور أوميكرون

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مؤشرات الأسهم الأميركية تهبط بشدة بضغط متحور أوميكرون

خسائر في قطاعات "ستاندرد آند بورز" الـ 11 باستثناء قطاع الرعاية الصحية

نيويورك - رويترز

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تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية بشدة أمس الجمعة، حيث تكبد المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية منذ شهور، وانخفضت بشدة القطاعات التي كانت قد استفادت من إعادة فتح الاقتصادات، بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.

تحركت السلطات حول العالم بقلق بالغ الجمعة بعد أنباء اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب إفريقيا، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليها بينما سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تحورات السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

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كانت عمليات بيع الأسهم واسعة النطاق، حيث سُجلت خسائر كبيرة في القطاعات الأحد عشر الرئيسية على المؤشر ستاندرد آند بورز، باستثناء قطاع الرعاية الصحية، الذي تقلصت خسائره بفضل مكاسب قوية لشركات فايزر ومودرنا المنتجة للقاحات كورونا.

وفق بيانات غير نهائية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 905.04 نقطة، أو 2.53% عند الإغلاق إلى 34899.34 نقطة.

نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 106.74 نقطة، أو 2.27% إلى 4594.72 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 353.57 نقطة، أو 2.23% إلى 15491.66 نقطة.

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