تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "كيبكو" الكويتية 102.7%

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، عن انتهاء اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة 80 مليون دينار (264.96 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان لها على بورصة الكويت، اليوم الأحد، إن الطرح تم تغطيته بنسبة 102.7%، وبلغت قيمة الطلب 82.12 مليون دينار (271.98 مليون دولار).

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أن أسهم حقوق الأولوية المكتتب فيها بلغت 587.55 مليون سهم بنسبة تغطية 91.8%، أما الأسهم الإضافية المكتتب فيها فبلغت 69.438 مليون سهم بنسبة تغطية 10.85%.

وأفادت "كيبكو"، أن إجمالي الأسهم التي تم تخصيصها تبلغ 640 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إيداع أسهم الاكتتاب في زيادة رأس المال وتحويل فوائض الاكتتاب إلى الحسابات البنكية الخاصة بمساهمي الشركة خلال 5 أيام عمل.