الليرة التركية تهبط 4%.. وأردوغان: لن أتنازل عن خفض الفائدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "لن يتنازل عن خفض أسعار الفائدة" متوقعا أن "التضخم سينخفض قبل انتخابات 2023".

تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 4%، مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة اليوم الاثنين، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية لتي سجلتها الأسبوع الماضي عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسته بخفض بأسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة النطاق.

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وتراجعت الليرة حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، وذلك من إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة. وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماما مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.

وسجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيا قياسيا عند 13.45 بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20 %.