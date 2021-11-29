سوق السعودية.. مرحلة تصحيح بعد قفزة سنوية بـ 35%

وصف المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كوانسيا كابيتال، ماجد كبارة، في مقابلة مع "العربية" ما تتعرض له سوق الأسهم السعودية، بأنه مرحلة تصحيح بعد ارتفاعات تجاوزت 35% خلال العام الحالي.

وبعد خسائر قوية بلغت 4.5% أمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" اليوم مرتفعًا بنسبة 0.21% ليكسب 22.81 نقطة ويقفل عند مستوى 10810.60 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال.

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بلغت كمية الأسهم المتداولة 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات سايكو، وساب للتكافل، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات معدنية، وباعظيم، والصناعات الكهربائية، وجبسكو، وسابتكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.24%.

فيما كانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، والتصنيع، أرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 110 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.