.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة مواصلة التأثر بضغوط "كورونا أوميكرون"

  • الخط
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

الأسهم السعودية تغلق منخفضة مواصلة التأثر بضغوط "كورونا أوميكرون"

10.5 مليار ريال قيمة تداولات السوق السعودية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي"، على انخفاض بمقدار 48.80 نقطة أو 0.45% ليقفل عند مستوى 10761.80 نقطة، بالتزامن مع تداعيات "كورونا أوميكرون" على الأسواق المالية عالميا.

وقال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" إن السوق السعودية، وصل إلى مستويات مرتفعة قياسية، وبات يترقب أي سبب جوهري لتحقيق تصحيح معتبر سيسمح بدخول تدفقات جديدة للسوق.

وبلغت تداولات السوق 10.5 مليار ريال، بعد تداول 289.14 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة.

سجلت أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

الصحة العالمية تحدد خطوات الوقاية من كورونا "أوميكرون" العربية ميديا الصحة العالمية تحدد خطوات الوقاية من كورونا "أوميكرون"

وتصدرت أسهم الباحة الارتفاعات بنسبة 10%، ثم "ريدان" 9.98%.

في المقابل، جاء سهم "عناية" بصدارة الأسهم المنخفضة بنسبة 9.96%، ثم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.88%.

وكانت أسهم شركات الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 1.094 مليار ريال، ثم سابك بقيمة 671.7 مليون ريال، وأرامكو 381.7 مليون ريال.

وسجلت دار الأركان أعلى نشاط من حيث الكميات بمقدار 25.044 مليون سهم، ثم الإنماء بـ16.52 مليون سهم، و"التصنيع" 12.63 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق! سر لا يصدق في الفشار.. مادة عازلة قوية تحمي من الحرائق!
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام
قبل أن تذهب
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
معركة طعون تسبق معركة الانتخابات في ليبيا
اكتشف المزيد