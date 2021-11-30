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بدء اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية بسعر 105 ريالات للسهم

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مجموعة تداول السعودية مناسبة
مجموعة تداول السعودية
سوق السعودية

بدء اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية بسعر 105 ريالات للسهم

تستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الخميس 2 ديسمبر

دبي - العربية.نت

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تنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد في مجموعة تداول السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 ولمدة 3 أيام حتى يوم الخميس 2 ديسمبر 2021، حيث سيتم تخصيص 10.80 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 25.2 مليون سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وأعلن مديرو طرح مجموعة تداول السعودية، أمس الاثنين، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ105 ريالات سعودية للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 121 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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جاء ذلك بحسب بيانات شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وشركة جي بي مورغان العربية السعودية وسيتي غروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة.

وكانت مجموعة تداول السعودية، حددت نطاقا سعريا استرشاديا للطرح العام الأولي بين 95 إلى 105 ريالات للسهم.

واقتصرت المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

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