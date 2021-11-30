رئيس طيران الإمارات: الحكومة تدرس طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام

أعلن رئيس مجموعة طيران الإمارات، تيم كلارك، أن حكومة دبي تدرس طرحاً عاماً أولياً للناقلة في سوق دبي المالي.

يأتي هذا التوجه ضمن خطة الحكومة الإماراتية لطرح أسهم 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي بما فيها "تيكوم" و"سالك" و"ديوا".

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وقال تيم كلارك إن القرار يعود لحكومة دبي، وإن الشركة تنتظر التعليمات وتأثيراتها في هذا الشأن، بحسب وكالة رويترز.

ولا يتوقع كلارك مزيداً من الدعم الحكومي خلال العام المقبل، ما دام المتحور لفيروس كورونا لا يسبب الكثير من الاضطراب.

ومن جانب آخر، أشار كلارك إلى أن طيران الإمارات ستتكبد خسائر هذا العام إلا أنها ستكون أقل من خسائر عام 2020، متوقعاً الوصول إلى نقطة التعادل أو حتى الربحية في عام 2022.