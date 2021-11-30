شركة تابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة للاستحواذ على 40% من تطبيق سرور

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية توقيع شركتها التابعة "مسار النمو للاستثمار" والمملوكة لها بنسبة 100% مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سلس للتجارة والتسويق "تطبيق سرور" بهدف الاستحواذ على 40% من الحصص في الشركة.

ويقدم تطبيق سرور الخدمات المنزلية والشخصية المتعددة.

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وقالت "مهارة" إن أهم شروك مذكرة التفاهم الانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والحصول على الموافقات اللازمة.

وستقوم الشركة خلال مدة الاتفاقية بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه، والتقييم، و المفاوضات النهائية، وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء، والتقديم على الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

وسيخضع أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة وأي موافقات نظامية ذات صلة

وذكرت "مهارة" أنها ستعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.