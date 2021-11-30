.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة تابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة للاستحواذ على 40% من تطبيق سرور

  • الخط
مهارة للموارد البشرية مناسبة
مهارة للموارد البشرية
سوق السعودية

شركة تابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة للاستحواذ على 40% من تطبيق سرور

التطبيق يقدم الخدمات المنزلية والشخصية المتعددة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية توقيع شركتها التابعة "مسار النمو للاستثمار" والمملوكة لها بنسبة 100% مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سلس للتجارة والتسويق "تطبيق سرور" بهدف الاستحواذ على 40% من الحصص في الشركة.

ويقدم تطبيق سرور الخدمات المنزلية والشخصية المتعددة.

وقالت "مهارة" إن أهم شروك مذكرة التفاهم الانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والحصول على الموافقات اللازمة.

ملياردير يراهن بـ337 مليون دولار على هذه الاستثمارات قصص اقتصادية اقتصاد بريطانيا ملياردير يراهن بـ337 مليون دولار على هذه الاستثمارات

وستقوم الشركة خلال مدة الاتفاقية بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه، والتقييم، و المفاوضات النهائية، وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء، والتقديم على الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

وسيخضع أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة وأي موافقات نظامية ذات صلة

وذكرت "مهارة" أنها ستعلن لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
على اسم الزعيم؟!.. أميركا تناكف الصين بـ على اسم الزعيم؟!.. أميركا تناكف الصين بـ"أوميكرون"
هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة هل وقع الطلاق فعلا؟..تغريدة لشيرين تزيد الطين بلة
الأكثر قراءة
رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني رونالدو لمسؤول الكرة الذهبية: أنت كاذب.. وميسي لا يهمني
احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية احذر.. نقص هذا الفيتامين يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟ من هو الشاب العربي الذي خطف قلب النجمة العالمية ليندسي لوهان؟
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا تدهور سريع لحركة السفر.. ودول كبرى تعيد فرض قيود كورونا
قبل أن تذهب
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
واشنطن تهدد طهران بعقوبات قاسية في حال انهيار المحادثات
اكتشف المزيد