أسواق الخليج تتعافى بعد موجة بيع مرتبطة بمخاوف أوميكرون 

صعدت أسواق الخليج عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، مدعومة بتعاف أوسع نطاقا لأسعار النفط والأسهم بعد موجة بيع نتجت عن مخاوف من مقاومة السلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا للقاحات المتاحة في الوقت الراهن.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.8% بدعم من زيادة سهم مصرف الراجحي 1.7% وصعود سهم البنك السعودي الفرنسي 8.1%.

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وزاد سهم مجموعة فواز عبد العزيز الحكير 1% بعد إبرام اتفاقيات امتياز مع مجموعة صب واي الأميركية للمأكولات السريعة وسلسلة سيكريتس اللبنانية للحلويات والكعك.

وتلقت السوق دعما من ارتفاع أسعار النفط مع استعداد كبار المنتجين لمناقشة مدى التهديد الذي تشكله السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الطلب على الطاقة.

وتنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، اجتماعها الشهري غدا الخميس لتحديد خطط الإنتاج لشهر يناير.

ويتوقع بعض المحللين أن توقف أوبك+ خطط زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني بسبب تضرر الطلب على الأرجح بفعل القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي السلالة أوميكرون.

وأعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة لمسافر عائد من بلد في شمال إفريقيا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وفي قطر صعد مؤشر البورصة 1.5% بدعم من مكاسب الأسهم، ومنها سهم مصرف الريان الذي قفز 3% بعد استكمال دمج مع بنك الخليج التجاري.

وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.2% بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.2%.

وأسواق الإمارات مغلقة بسبب عطلة عامة.

وقال عبدالله الربدي، خبير الأسواق المالية، إن تقلبات الأسواق حول العالم انعكست على السوق المحلية السعودية، وأدى إلى هبوطها 10.5% من قمتها السابقة.

وأوضح أن هناك متغيرات وأحداثا قد تكون مؤثرة على المدى المتوسط والبعيد على الأسواق، مؤكدا في حديثه مع العربية أن تشديد السياسة النقدية الأميركية بصورة أسرع، سيغير بشكل جذري تسعير الأصول على مستوى العالم ويكون له تأثير مباشر على الأسواق المحلية.

وأوضح أنه كلما زاد اليقين حول سرعة تغيير معدلات الفائدة كان التأثير أقوى على أسعار الأصول.

وفيما يتعلق بالمتحور أوميكرون الجديد وتأثيره على السوق، قال الربدي إنه لا يوجد تأكيدات حتى الآن حول مدى قوة المتحور الجديد.

وأوضح أنه في حال إثبات قوة المتحور الجديد فإن تأثيره سيكون كبير على سوق النفط.