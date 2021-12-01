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هيئة السوق توافق على طرح أسهم "جاز العربية" و"مياه الجوف" في "نمو" 

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق توافق على طرح أسهم "جاز العربية" و"مياه الجوف" في "نمو"

أقرت الإدراج المباشر لأسهم " العبيكان للزجاج "

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على إدراج وطرح 3 شركات في سوق نمو.

وقالت الهيئة في بيان إنها وافقت على طلب شركة جاز العربية للخدمات على تسجيل وطرح 790,000 سهم، تمثل 5% من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وفي بيان آخر، قالت الهيئة إنها وافقت على طلب شركة مصنع مياه الجوف الصحية على تسجيل وطرح 625,000 سهم، تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح أيضا على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأوضحت في بيان ثالث أنها وافقت على طلب شركة العبيكان للزجاج لتسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

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