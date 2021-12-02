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أسهم أميركا تنخفض مع قلق المستثمرين من أوميكرون والتضخم

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أسهم أميركا تنخفض مع قلق المستثمرين من أوميكرون والتضخم

دبي - العربية.نت

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تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية الأربعاء بعد أن تلاشى الارتفاع الصباحي مع شعور المستثمرين بالقلق من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون التي تأكد وصولها إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي أدلى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي جيروم باول بتصريحات حول ارتفاع التضخم.

وبعد تقدمه 1.9% صباحا، تخلى المؤشر ستاندر اند بورز 500 مساء عن مكاسبه، وهو ما حدث مع مؤشري داو جونز وناسداك، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مساء الأربعاء، إن البلاد اكتشفت أول إصابة بالسلالة أوميكرون لمريض قادم من جنوب إفريقيا.

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وقال باول الأربعاء إن صناع السياسات بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لمواجهة احتمال عدم انحسار التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل، كما هو مُتوقع.

ووفق بيانات غير نهائية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 54.09 نقطة، أو 1.22 %، إلى 4511.14 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 291.76 نقطة، أو 1.88 %، إلى 15244.20 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 476.74 نقطة، أو 1.38 بالمئة ند الإغلاق إلى 34014.22 نقطة.

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