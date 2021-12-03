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الدولار يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية

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الدولار يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية

البيانات المرتقبة قد تمهد الطريق لتبكير رفع سعر الفائدة

لندن - رويترز

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ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، مقابل معظم العملات الرئيسية، إذ كون المتعاملون مراكز قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الهامة التي يمكن أن تمهد الطريق لتبكير مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.1% إلى 96.204، مما يؤهله لتحقيق مكسب أسبوعي. وسيكون هذا سادس مكسب أسبوعي على التوالي، وهي أطول سلسلة منذ يناير/ كانون الثاني 2015.

واستقر اليورو عند 1.13 دولار، وذلك دون تغيير عن الجلسة السابقة، وتماسك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 17 شهرا تقريبا عند 1.1186 دولار الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار 0.1% إلى 113.31 مقابل الين الياباني. وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% إلى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 0.7049 دولار، منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3274 دولار.

ومن عملات الأسواق الناشئة، اقتربت الليرة التركية المتقلبة من أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم، مما دفع البنك المركزي للتدخل المباشر ببيع دولارات.

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