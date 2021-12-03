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مصر تلزم شركات الاستحواذ الخاص بالقيد في البورصة

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مصر تلزم شركات الاستحواذ الخاص بالقيد في البورصة

هيئة الرقابة المالية تصدر تعديلات على قواعد القيد

خالد حسني - القاهرة

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات جديدة بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

حيث أصدر رئيس الهيئة، الدكتور محمد عمران، القرار رقم 172 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، ونشرته الجريدة الرسمية أمس الخميس.

ونصت المادة الأولى من التعديلات الجديدة، على أن يضاف إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادتان جديدتان برقمي (7 مكررًا، مكررًا 1) وفقرة أخيرة للمادة 51 وفقرة أخيرة للمادة (53 مكررًا).

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ونصت المادة 7 مكرر على أن يجب قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص بالبورصة المصرية، وتلتزم هذه الشركات بتنفيذ الطرح خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة، وفي جميع الأحوال، لا تسرى في شأن شركات الـ SPAC، أحكام البنود (5،7،8) من المادة (7) من هذه القواعد والأحكام المرتبطة بهذه البنود الواردة بذات المادة.

ونصت (المادة 7 مكررًا 1) على أن يجب أن تكون الشركة أو الشركات المستهدف الاستحواذ عليها من الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC، مستوفاة لقواعد القيد بالبورصة المصرية، على أن تستثنى تلك الشركات من البنود (5،7،8) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والأحكام المرتبطة بهذه البنود الواردة بذات المادة إذا كانت من الشركات الناشئة أو الشركات التي تعمل في المجالات الواعدة؛ كمجال التكنولوجيا ومجال الابتكارات أو في مجالات أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للمبررات التي يقدمها لها المؤسسون/ الرعاة.

ونصت المادة 53 في فقرتها الأخيرة على أنه يتم شطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC إذا لم يتم تنفيذ الاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال شركة الـ SPAC أو إذا لم تصل نسبة التصويت بالموافقة على الاستحواذ المقترح على الشركة أو الشركات المستهدفة إلى النسبة القانونية المتطلبة في هذا الشأن على النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2021.

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