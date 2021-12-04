.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مخاوف "أوميكرون" تهبط بمؤشرات الأسهم الأميركية

  • الخط
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

مخاوف "أوميكرون" تهبط بمؤشرات الأسهم الأميركية

معدل البطالة يتراجع إلى 4.2% أدنى مستوى منذ فبراير 2020

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبطت المؤشرات الرئيسية عند إغلاق بورصة وول ستريت، الجمعة، مع قيادة ناسداك الهبوط في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون على أن تقرير الوظائف القوي لن يبطئ من تخفيف بنك الاحتياطي الاتحادي للدعم مع مواجهة الغموض بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

أظهر تقرير وزارة العمل، قبيل افتتاح الجلسة، أنه على الرغم من ارتفاع نمو الوظائف غير الزراعية بشكل أقل من المتوقع في نوفمبر فقد انخفض معدل البطالة إلى 4.2% وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 كما زادت الأجور.

وبشكل منفصل سجل مقياس لنشاط صناعة الخدمات مستوى قياسيا في نوفمبر.

في ضربة لإدارة بايدن.. تعثر نمو الوظائف في سوق العمل الأميركي أميركا أميركا وبايدن في ضربة لإدارة بايدن.. تعثر نمو الوظائف في سوق العمل الأميركي

ويبدو أن كلا المجموعتين من البيانات تؤثر على توقعات المستثمرين لتحرك بنك الاحتياطي الاتحادي التالي نحو تشديد سياسته.

بحسب بيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 38.71 نقطة، أو 0.85%، لينهي الجلسة عند 4538.39 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 292.16 نقطة، أو 1.90%، ليغلق عند 15089.16 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 64.78 نقطة، أو 0.19% إلى 34575.01 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
الأكثر قراءة
رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق
ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع ملامح أغنى رجل في العالم غيرتها قصّة شعره المزروع
كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين
قبل أن تذهب
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
الساعة 60 | تعلم جيدا ماذا تفعل.. ومن أجله تطوع الصين كل شيء.. الاقتصاد خط أحمر
اكتشف المزيد