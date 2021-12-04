مخاوف "أوميكرون" تهبط بمؤشرات الأسهم الأميركية

هبطت المؤشرات الرئيسية عند إغلاق بورصة وول ستريت، الجمعة، مع قيادة ناسداك الهبوط في الوقت الذي راهن فيه المستثمرون على أن تقرير الوظائف القوي لن يبطئ من تخفيف بنك الاحتياطي الاتحادي للدعم مع مواجهة الغموض بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

أظهر تقرير وزارة العمل، قبيل افتتاح الجلسة، أنه على الرغم من ارتفاع نمو الوظائف غير الزراعية بشكل أقل من المتوقع في نوفمبر فقد انخفض معدل البطالة إلى 4.2% وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 كما زادت الأجور.

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وبشكل منفصل سجل مقياس لنشاط صناعة الخدمات مستوى قياسيا في نوفمبر.

ويبدو أن كلا المجموعتين من البيانات تؤثر على توقعات المستثمرين لتحرك بنك الاحتياطي الاتحادي التالي نحو تشديد سياسته.

بحسب بيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 38.71 نقطة، أو 0.85%، لينهي الجلسة عند 4538.39 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 292.16 نقطة، أو 1.90%، ليغلق عند 15089.16 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 64.78 نقطة، أو 0.19% إلى 34575.01 نقطة.