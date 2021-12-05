بدء الطرح الثانوي العام لأسهم "الاتصالات السعودية" بـ 100.2 مليون سهم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (البائع) وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الأحد، بدء الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة.

يأتي الإعلان بحسب بيان أورده الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، نقلا عن شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وغولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الاتصالات السعودية ومنسقين عالميين مشتركين لصندوق الاستثمارات العامة ("المساهم البائع") والشركة.

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يتكون الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل 100,200,000 من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01% من أسهم طرح الاتصالات السعودية.

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 10,020,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

يذكر أن غولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي غروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية، هم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات للشركة والمساهم البائع )"مديري سجل اكتتاب المؤسسات"( عن الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة ("الطرح").

جرى تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريالا سعوديا للسهم الواحد (نطاق سعر الطرح)، وسيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021، كما من المقرر أن تعقد الشركة عددا من الاجتماعات مع المستثمرين من المؤسسات بدءا من 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى 9 من الشهر ذاته.