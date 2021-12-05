بدء تداول أسهم "ملتيبلاي" في سوق أبوظبي..اليوم

بدأت أسهم شركة مجموعة "ملتيبلاي"، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم الأحد، التداول في منصة السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز MULTIPLY.

وذكرت المجموعة في بيان، اليوم الأحد، أن إدراج "ملتيبلاي" يوفر للمستثمرين الفرصة للمشاركة في نمو محفظة متنوعة تركز على التكنولوجيا.

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وتتبع الشركة، التي بلغت أصولها 8.16 مليار درهم في نهاية سبتمبر2021، ويعمل بها 3240 موظفًا، استراتيجية نمو تركز على الابتكار الرقمي في عدد من القطاعات، بما فيها السيارات وقطاع الخدمات للمرافق العامة، ورأس المال، الصحة، والإعلام والاتصالات.

وقال، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: "نرحب بمجموعة ملتيبلاي في سوق أبوظبي للأوراق المالية كمساهمة قيمة في العروض الاستثمارية المتنوعة في السوق".

وأضاف الظاهري: "لقد دعمت مجموعة الإدراج القوية التي شهدناها هذا العام زيادة في القيمة السوقية للسوق لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون درهم إماراتي. كما أدى نشاط أسواق رأس المال المتزايد، جنبًا إلى جنب مع إمكانات النمو القوية للشركات في منطقتنا، إلى جذب تدفقات استثمارية قوية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يجعله أحد أفضل الأسواق أداءً في العالم في عام 2021".

ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة "ملتيبلاي" سامية بوعزة، إن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يعد فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا وتزويد مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية بإمكانية الوصول إلى محفظة استثمارية مميزة.

وأضافت سامية: "تعد هذه بداية مرحلة جديدة، حيث إن التزامنا الأول هو تحقيق النمو وتعظيم القيمة للمساهمين".

وأكدت أن التحول الرقمي يعتبر ضروريًا لتسريع نمو الأعمال التجارية، مشيرة إلى استهداف عمليات الاستحواذ التي تقودها التكنولوجيا وتمكّن الشركات التابعة للمجموعة من اعتماد حلول مبتكرة لاكتساب التميز كي تصبح رائدة في السوق في مجالاتها.

وقامت "ملتيبلاي" بسلسلة من عمليات الاستحواذ في الإمارات العربية المتحدة وخارجها في العام الماضي لبناء محفظة متنوعة من الشركات ذات العائد المرتفع.

وتشمل هذه الاستثمارات الاستراتيجية حصصاً في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومنصة الوسائط الرقمية "فاير فلاي" ومقرها الولايات المتحدة، والاستحواذ الكامل على شركة الاتصالات التسويقية المتكاملة فيولا.

ومجموعة "ملتيبلاي" هي شركة قابضة مقرها أبوظبي تركز على التكنولوجيا ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك السيارات وخدمات الطاقة، ورأس المال، والصحة، والاتصالات.