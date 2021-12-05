حصيلة النقد الأجنبي لمصر في 2020.. كيف جاءت وأين ذهبت؟

كشفت بيانات رسمية حديثة أن رسوم المرور في قناة السويس تصدرت قائمة أكبر مصادر متحصلات النقد الأجنبي المصري في قطاع النقل خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية لرسوم قناة السويس نحو 5.805 مليار دولار، يليها متحصلات النقد الأجنبي من شركات الملاحة المصرية "النوالين" بواقع 577.664 مليون دولار.

ضمت القائمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" وبلغت متحصلاتها نحو 946 مليون و923 ألف دولار، ثم تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ- عمولات- مصاريف وكالة"، بقيمة 208.853 مليون دولار، ثم متحصلات شركات الطيران المصرية "النوالين" بقيمة 145.429 مليون دولار.

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سجل إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 122.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.6%.

جاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2019 / 2020، مقابل نحو 0.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 457%.

ذكر جهاز الإحصاء، أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بلغت نحو 143.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 124.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 15.3%.

جاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار خلال عام 2019 / 2020، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 70%.