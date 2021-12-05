.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حصيلة النقد الأجنبي لمصر في 2020.. كيف جاءت وأين ذهبت؟

  • الخط
الجنيه المصري
الجنيه المصري
اقتصاد مصر

حصيلة النقد الأجنبي لمصر في 2020.. كيف جاءت وأين ذهبت؟

رسوم المرور في قناة السويس تصدرت متحصلات النقد الأجنبي في قطاع النقل

القاهرة - خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة أن رسوم المرور في قناة السويس تصدرت قائمة أكبر مصادر متحصلات النقد الأجنبي المصري في قطاع النقل خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث بلغت القيمة الإجمالية لرسوم قناة السويس نحو 5.805 مليار دولار، يليها متحصلات النقد الأجنبي من شركات الملاحة المصرية "النوالين" بواقع 577.664 مليون دولار.

ضمت القائمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من متحصلات شركات الطيران "خدمات الركاب" وبلغت متحصلاتها نحو 946 مليون و923 ألف دولار، ثم تأجير طائرات وبواخر "خدمات موانئ- عمولات- مصاريف وكالة"، بقيمة 208.853 مليون دولار، ثم متحصلات شركات الطيران المصرية "النوالين" بقيمة 145.429 مليون دولار.

سجل إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 122.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.6%.

تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "ميدغلف" 834%  شركات سوق السعودية تغطية الطرح المتبقي من اكتتاب حقوق أولوية "ميدغلف" 834% 

جاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2019 / 2020، مقابل نحو 0.7 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 457%.

ذكر جهاز الإحصاء، أن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي بلغت نحو 143.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل نحو 124.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 15.3%.

جاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار خلال عام 2019 / 2020، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة زيادة بلغت نحو 70%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم
لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق! لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق!
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
دراسة أميركية جديدة ومثيرة عن كورونا أوميكرون
دراسة أميركية جديدة ومثيرة عن كورونا أوميكرون
اكتشف المزيد