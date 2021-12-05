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رئيس البورصة المصرية: 530 مليار جنيه تداول السندات

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رئيس البورصة المصرية: 530 مليار جنيه تداول السندات

مقارنة مع 370 مليار جنيه خلال العام الماضي

القاهرة - العربية.نت

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أكد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، أن قيم تداول السندات ارتفعت خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2021 لتصل إلى 530 مليار جنيه، مقارنة مع 370 مليار جنيه خلال العام الماضي كاملًا.

أشار فريد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة، اليوم الأحد، إلى أن إدارة البورصة المصرية كانت قد أطلقت مؤخرًا مؤشر عام للسندات لمتابعة تحركات السندات الكلية.

وكشف عن العمل على اتمام إصدار مؤشرات فرعية للسندات على حسب الآجال، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار الاهتمام بإطلاق منتجات مالية جديدة لتحسين معدلات العرض.

عقد اليوم مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، ويضم مجموعة من الجلسات ويقام يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

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