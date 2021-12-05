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مؤشر "تاسي" للأسهم السعودية يغلق مرتفعا 2.4% إلى 11136 نقطة

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سوق السعودية

مؤشر "تاسي" للأسهم السعودية يغلق مرتفعا 2.4% إلى 11136 نقطة

مدير مركز زاد للعربية: الصناديق والشركات الاستثمارية دعمت الارتفاع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" في السوق المالية السعودية "تداول" جلسة الأحد مرتفعًا بنسبة 2.39% ليكسب 259.68 نقطة إلى 11136.44 نقطة، بتداولات زادت على 6 مليارات ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية" إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، لا يزالون يخشون تداعيات أوميكرون كورونا، وتأثيره على الأسواق عموما.

وأشار إلى حدة الحديث عن المتحور أوميكرون بدأت تخف، وبالتالي شهدنا عودة أسعار النفط للارتفاع، وعودة المؤشرات للأسواق العالمية للصعود.

وأضاف أن الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة لها دعمت الارتفاع في السوق السعودية، موضحا أن وعودة المستثمرين الأفراد للسوق مرتبطة بوضوح الرؤية حول المتحور أوميكرون وقرار رفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

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