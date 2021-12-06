أسهم أوروبا ترتفع بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي

ساعدت أسهم شركات النفط في دعم الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد خسائر كبيرة الأسبوع الماضي إذ أثرت المخاوف من سلالة أوميكرون من فيروس كورونا وتوقعات السياسة النقدية الأميركية على معنويات المستثمرين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0818 بتوقيت غرينتش وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.4%. وزادت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا والولايات المتحدة.

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ومما ساعد في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، قال مسؤول بالقطاع الصحي من جنوب أفريقيا في مطلع الأسبوع إن المتحور يتسبب في أعراض متوسطة الشدة في حين قال أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي لشبكة سي.إن.إن الإخبارية "لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من شدة الأعراض" حتى الآن.