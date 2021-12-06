المركزي المصري يطرح أذون خزانة بمليار دولار.. والتسوية غدا

قال البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة مليار دولار وعند متوسط عائد 2.995%.

أضاف البنك أن تسوية العطاء ستكون غدا الثلاثاء.

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كانت الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة، اعتبارا من 31 يناير.

سيكون لمصر وزن تقديري في المؤشر عند 1.85%. كما حوالي 14 فئة من السندات الحكومية المقومة بالجنيه المصري وقيمتها الإجمالية 26 مليار دولار، مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9% ومدتها 2.9 عام.

من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار.