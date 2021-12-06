بورصة البحرين تتبنى استراتيجية جديدة لتشجيع الطروحات

قال الرئيس التنفيذي للبورصة البحرينية الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن السوق تنفذ استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية تمتد من عام 2022 إلى 2026.

وتركز الاستراتيجية على تطوير قطاع الأسواق المالية عبر تشجيع الاكتتابات الأولية، وإدراج المزيد من الشركات، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تضمين التنمية المستدامة في عمل البورصة والعمل على انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة.

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وقال أسامه محمد معين مستشار استثمار، إن سوق البحرين سوق مميزة بما لديه من بنية أساسية ممتازة ويتمتع بكل الأصول التي يتمتع بها أي سوق، لكن حركة السوق ضعيفة من ناحية السيولة، وهناك أيام لا يزيد التداول عن مليون أو مليوني سهم.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن أداء السوق في نهاية العام الجاري يتفوق على أداء أي سوق آخر، رغم قلة عدد الشركات التي يتم تداولها.

وأوضح أن السوق يحتاج إلى دماء جديدة واستثمارات جديدة حتى يكون هناك سيولة أكبر في السوق.

وذكر أن 80% من الشركات في البحرين هي شركات صغيرة ومتوسطة، وهذه هي المستقبل بالنسبة للبورصة ويجب أن يكون هناك نوع من الاندماج بين هذه الشركات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها ستساهم في زيادة نشاط السوق بعشرات المرات.

وأوضح أن لتشجيع إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج، يجب إدراج شركات حكومية ومؤسسات تابعة للدولة حتى لو كانت غير مملوكة بالكامل للحكومة.

وذكر أن لنجاح الخطة، يجب أن يكون هناك حركة أفضل وأقوى من قبل الشركات الكبيرة، كما يجب تشجيع الشركات العائلية والحكومة إذا بدأت إدراجهم في البورصة ستجد بدون مشاكل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة.