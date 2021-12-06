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الليرة التركية تعود لأدنى مستوياتها مع ترقب التشديد الأميركي

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الليرة التركية
اقتصاد تركيا

الليرة التركية تعود لأدنى مستوياتها مع ترقب التشديد الأميركي

ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 21%

إسطنبول - رويترز

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تراجعت الليرة التركية 0.7% مقابل الدولار، اليوم الاثنين، لتعود من جديد لأدنى مستوياتها أمام العملة الأميركية متأثرة باستمرار المخاوف بشأن سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 21%.

وسجلت الليرة التركية 13.8500 للدولار، مقابل إغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 13.7485.

ولامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير خلال الشهر الماضي.

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كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد عدلت النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند (-bb)، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.

وقالت فيتش إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، مشيرة إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

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