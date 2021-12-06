GIB Capital: عوامل مغرية في الطرح العام الثانوي لـSTC

وصف رئيس المشورة في شركة GIB Capital عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" عائد توزيعات سهم الاتصالات السعودية stc بأنه "مغرٍ لأن طرح حصة للاكتتاب بنسبة 5% بأقل من التوقعات هو أمر إيجابي".

وأضاف الحامد أن سهم stc استثماري متميز ويحافظ على توزيعات مستقرة، وبالتالي يعطي مكرر توزيعات بين 4.5% إلى 5% تعد جاذبة بالنظر إلى البدائل في السوق.

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وبشأن آفاق أداء الشركة، أشار الحامد إلى حصول الشركة على رخصة بنك رقمي، وهذا عامل محفز لنمو أعمالها وإيراداتها.

واعتبر أن طرح "الاتصالات السعودية" يأتي ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وجزء من عملية تدوير رأس المال في قطاعات وصناعات جديدة.

وقال إن من الصعب تحديد السعر النهائي، وبالتالي سيكون هناك متوقعات مختلفة، لكنه يظل سهما متميزا استثماريا من مختلف النواحي، وسوف يزيد الطرح من وزن سهم الاتصالات السعودية في المؤشرات الدولية وبالتالي زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على السهم.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودي الرئيس جلسة اليوم، منخفضًا 1.09% ليفقد 121.40 نقطة عند مستوى 11021.07 نقطة بتداولات زادت قيمتها على 8.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية 236 مليون سهم، تقاسمتها 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات صدر، ووفرة، والعبداللطيف، وعذيب للاتصالات، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتصالات السعودية، وعناية، وأمانة للتأمين، وباتك، وبتروكيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 5.34%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وبترو رابغ، الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والاتصالات السعودية، وسابك، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 388.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23187.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 360 ألف سهم تقاسمتها 1321 صفقة.