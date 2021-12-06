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سوفت بنك يدفع مؤشر بورصة اليابان للانخفاض 0.36%

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أسهم اليابان

سوفت بنك يدفع مؤشر بورصة اليابان للانخفاض 0.36%

والتفاؤل بشأن تأثير أوميكرون يحد من الخسائر

طوكيو - رويترز

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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، اليوم الاثنين، متأثرا بهبوط حاد في سهم مجموعة سوفت بنك لكن التفاؤل بشأن التأثير المحدود لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الاقتصاد ساعد المؤشر على تعويض جزء من خسائره المبكرة.

وأغلق نيكاي على انخفاض بنسبة 0.36%، مسجلا 27927.37 نقطة بعد أن هبط 1.19% في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.53% إلى 1947.54 نقطة.

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وانخفض نيكاي متأثرا بهبوط بنسبة 8.2% في سهم مجموعة سوفت بنك الذي فقد نصف قيمته منذ بلوغه أعلى مستوياته هذا العام في منتصف مارس/آذار بسبب مخاوف من محفظة الأصول التي استثمر فيها.

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