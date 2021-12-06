لهذه الأسباب.. أسهم إس تي سي تتراجع بعد الإعلان عن الطرح الثانوي؟

تراجعت أسهم شركة أس تي سي في تداول السعودية اليوم الاثنين بنسبة قاربت 4%، ووصلت إلى 116.2 ريال للسهم.

يأتي هذا التراجع لينهي سلسلة من الارتفاعات لثلاث جلسات متتالية، ارتفع خلالها السهم بنسبة 4%.

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وجاء سهم إس تي سي، في المركز الثاني بقائمة أنشط الأسهم من حيث القيمة في السوق، بعد أن بلغت قيم التداولات في منتصف التعاملات نحو 171.468 مليون ريال.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الأحد، عن بدء الطرح العام الثانوي لأسهم شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

يتكون الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل 100,200,000 من أسهم الشركة، والتي تمثل 5.01% من أسهم طرح الاتصالات السعودية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد 10,020,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وجرى تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 ريال و116 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وقال، علاء آل إبراهيم رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، إن سهم الشركة مر بضغوط بعد الإعلان عن الطرح الثانوي، لأنه كان هناك تخوف من تقييم إس تي سي وإلى أي مدى ستكون الأسعار متناسبة مع الأسعار المتداولة.

وأوضح أن السهم كان يتداول عند سعره العادل الذي يترواح بين 115 إلى 120 ريالا، ومن الطبيعي أن يكون هناك تخفيض على سعر السهم عند طرح أسهم في السوق.

ومع ذلك يرى آل إبراهيم أن النطاق السعري مرتفع نسبيا، في ظل ظروف الأسواق العالمية الحالية، متوقعا أن يتم تحديد سعر الاكتتاب في الطرح الثانوي بأقل من 110 ريالات للسهم.

وأوضح في حديثه لـ "العربية" أنه وفقا لتقييم الشركة، فإن السهم يستحق 115 ريالا، إلا أن التداول والتسعير في السوق يعد مسألة مختلفة ويجب أن يكون السعر جاذبا للمؤسسات العالمية.