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وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم البنوك والطاقة

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وول ستريت - أسهم أميركية
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع عند الفتح بدعم من أسهم البنوك والطاقة

بعد تراجعها بشدة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف التضخم و"أوميكرون"

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت عند الفتح، اليوم الاثنين، بعد تراجعها بشدة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم وسلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وفضل المستثمرون شراء أسهم البنوك والطاقة على أسهم التكنولوجيا.

بدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 53.35 نقطة، أو 0.15%، إلى 34633.43 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 9.94 نقطة، أو 0.22%، إلى 4548.37 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 32.16 نقطة، أو 0.21%، إلى 15117.63 نقطة.

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