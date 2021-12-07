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أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار

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أسعار الذهب ترتفع مع هبوط الدولار

صعود عائدات السندات الأميركية يحد المكاسب

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار لكن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية والمخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع حدت من مكاسب الذهب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1780.60 دولار، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1782.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% مما خفض تكلفة شراء الذهب على المشترين بعملات أخرى، وفقا لما نقلته رويترز.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مواصلة مكاسبها الليلة الماضية مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة بشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن يسرع واضعو السياسيات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من تقليص إجراءات التحفيز في اجتماعهم الأسبوع المقبل بعد أن أظهرت بيانات أن البطالة تراجعت الشهر الماضي.

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين المنتظر صدوره يوم الجمعة قد يكون حيويا في التكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 940.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.6% إلى 1844.01 دولار.

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