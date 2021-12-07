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الرياض المالية للعربية: زخم الطروحات الأولية بالسعودية سيتواصل العام المقبل

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سوق السعودية

الرياض المالية للعربية: زخم الطروحات الأولية بالسعودية سيتواصل العام المقبل

رائد البركاتي: السوق تستعد لمزيد من الإدراجات في 2022

دبي - العربية.نت

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أكد رائد البركاتي الرئيس التنفيذي المساعد لشركة الرياض المالية، أن زخم الطروحات الأولية في السوق السعودية يفرض نفسه هذا العام، فيما تستعد السوق لمزيد من الإدراجات في 2022.

وأوضح البركاتي في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الرياض المالية للاستثمار، أن ملتقى الرياض المالية يقام بشكل سنوي، ويتخصص في المجالات الاستثمارية، ويركز في كل نسخة له على قطاع معين.

وأشار إلى تركيز الملتقى في العام الحالي على الزخم الذي يحصل في قطاع الأسواق المالية والإدراجات والطروحات، وبالتالي تناولت هذه النسخة الرابعة للمتلقى، بحضور مجموعة السوق المالية "تداول" النظرة المستقبلية للاقتصاد وسوق الأسهم السعودية، والأسواق العالمية كذلك، وإلى أين ستتجه في العام المقبل.

أوضح البركاتي أن النقاشات تناولت موضوعات ذات صلة بالإدراجات، منها عملية التسعير (تحديد النطاقات السعرية للأسهم المطروحة) والقطاعات التي تشهد طرح شركات جديدة.

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