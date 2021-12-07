تحالف "الدار" الإماراتية يستحوذ على "سوديك" المصرية.. وهذه قيمة الصفقة

انتهت مدة عرض الشراء المقدم من تحالف شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" باستجابة 85.5% من حملة أسهم الشركة بعدد أسهم 304.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية للصفقة تصل لـ6.1 مليار جنيه.

وبحسب عرض الشراء الإجباري كان يتعين أن يعرض المساهمون في شركة سوديك الأسهم المملوكة لهم للبيع بما لا يقل عن 51%، من إجمالي أسهم الشركة مع انتهاء مدة العرض لإتمام الصفقة، وقد تم تخطي هذه النسبة مع بداية الاسبوع الحالي.

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وكان تحالف شركة الدار قد رفع في وقت سابق سعر العرض من 18-19 جنيها للسهم إلى 20 جنيها للسهم.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر منذ أسبوعين على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة الدار العقارية الإماراتية وشركة الاستثمار الإماراتية الحكومية أيه دي كيو القابضة للاستحواذ على عدد 320.57 مليون سهم، بواقع 90% من أسهم شركة سوديك.

وحدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم شركة سوديك عند 23.42 جنيه للسهم.