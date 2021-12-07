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ناسداك يرتفع 1.88% عند الفتح وسط تعافي شركات التكنولوجيا

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

ناسداك يرتفع 1.88% عند الفتح وسط تعافي شركات التكنولوجيا

في ظل تراجع المخاوف من سلالة أوميكرون المتحورة

دبي - العربية.نت

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صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بورصة وول ستريت بشكل حاد عند الفتح اليوم الثلاثاء، مع تعافي شركات التكنولوجيا مرة أخرى على أثر تراجع المخاوف من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

قفز سهم شركة إنتل بعد إعلان عزمها طرح وحدتها لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة للتداول العام.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 96.96 نقطة، أو 0.56%، إلى 35423.99 نقطة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

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وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 40.30 نقطة، أو 0.88%، إلى 4631.97 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 285.76 نقطة، أو 1.88%، إلى 15510.91 نقطة.

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