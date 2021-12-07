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نيكاي يحقق أكبر قفزة في شهر مع انحسار مخاوف أوميكرون

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أسهم اليابان
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو

نيكاي يحقق أكبر قفزة في شهر مع انحسار مخاوف أوميكرون

طوكيو - رويترز

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حقق المؤشر نيكاي الياباني أكبر مكاسبه في أكثر من شهر اليوم الثلاثاء، إذ انحسرت المخاوف بشأن تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، مما شجع المستثمرين على الإقبال على شراء أسهم مثل أسهم مجموعة سوفت بنك والأسهم المرتبطة بالسفر.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.89% إلى 28455.60 نقطة، مسجلا أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.17%، إلى 1989.85 نقطة.

اقتفت الأسهم اليابانية أيضا أثر الزيادة في وول ستريت، إذ رحب المستثمرون ببعض التصريحات الإيجابية من مسؤول أميركي كبير بشأن المتحور الأخير.

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وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر العالمي في شركات التكنولوجيا الذي تسبب في تراجع نيكاي في الجلسة السابقة، 7.94%، ليكون صاحب أكبر نسبة مكاسب على المؤشر.

وارتفعت الأسهم المستفيدة من استئناف أنشطة اقتصادية، إذ قادت أسهم شركات الطيران ومشغلي خدمات السكك الحديدية المكاسب من بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في البورصة، بزيادة 4.17 %، و3.06 %، على الترتيب.

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