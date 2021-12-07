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هيئة السوق تقر رفع طرح "جاهز الدولية" من 13% إلى 18%

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شركة جاهز السعودية
شركة جاهز السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق تقر رفع طرح "جاهز الدولية" من 13% إلى 18%

الطرح في السوق الموازية بـ 1.8 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، لزيادة عدد أسهمها للطرح في السوق الموازية (نمو) إلى 1,888,523 سهما، تمثل 18% من رأسمال الشركة.

كانت الموافقة السابقة بتاريخ 29/09/2021 قد تضمنت الموافقة على طرح 1,363,934 سهماً تمثل 13% من أسهم السوق الموازية.

نبهت الهيئة على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة بتحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار التكميلية.

وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار التكميلية، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري، بحسب بيان الهيئة.

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