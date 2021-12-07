"هيرميس" تتحدث للعربية عن سعر سهم STC في الطرح الثانوي والاكتتاب

أنهى المؤشر "تاسي" الرئيس في السوق المالية السعودية "تداول" جلسة الثلاثاء مرتفعا 0.79% ليكسب 87.13 نقطة ويغلق عند 11108.2 نقطة بتداولات زادت قيمتها على 7.4 مليار ريال.

وصف محلل قطاع الاتصالات في المجموعة المالية هيرميس، عمر ماهر، في مقابلة مع "العربية" سعر الطرح الثانوي لسهم شركة الاتصالات السعودية stc بأنه ليس مرتفعا ولا منخفضا، عن المستويات العادلة، مشيراً إلى تقييم هيرميس للسهم بـ 112 ريالا بينما نطاق سعر طرح بين 110 إلى 116 ريالا للسهم.

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واعتبر أن مستوى السيولة الوفير في السوق المالية السعودية "تداول" تعزز مستوى التغطية للطرح الثانوي لأسهم الشركة، متوقعا مواصلة السهم لأداءه الحالي في المستويات السعرية الحالية، و"لن يكون هناك تحرك كبير".

وأشار إلى مستويات مرتفعة وصل لها السهم في النصف الأول من العام الحالي، بجانب الطلب المرتفع على سهم الاتصالات السعودية، والأداء المتوقع للشركة.

بلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة اليوم 208 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات وفرة، ومتطورة، وباتك، وصدر، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ، وبوبا العربية، وبن داود، والرياض، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 7.08%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، والتصنيع، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وبترو رابغ، وشركة الاتصالات السعودية، سابك، والتطويرية الغذائية، الأكثر نشاطًا في القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 262.58 نقطة ليقفل عند مستوى 23450.29 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 530 ألف سهم تقاسمتها 1910 صفقات.